Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) издало предписание о проверке ко всем авиакомпаниям, владеющим самолетами А380 с установленными на них двигателями GP7200 производства объединения Engine Alliance.

Проверка связана с инцидентом на борту самолета А380 авиакомпании Air France 30 сентября, когда на эшелоне у самолета буквально оторвало переднюю часть правого двигателя вместе с вентилятором.

На борту самолета находиись 496 пассажиров и 24 члена экипажа. В результате самолет был вынужден совершить экстренную посадку на трех двигателях на базе ВВС Канады Гус-Бей а пассажиры — провести там лишние 24 часа.

Позднее оторвавшиеся части двигателя были обнаружены на леднике в Гренландии, подняты 6 октября вертолетом и доставлены для исследования в Париж. В предписании американские авиационные власти обязуют провести визуальный осмотр втулок вентиляторов всех аналогичных двигателей. В случае обнаружения трещин или износа втулок их необходимо заменить, говорится в документе.