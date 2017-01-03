"Это крайне разные вещи. От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации", — заявил Столтенберг.

"Что касается России, то я придерживаюсь мнения, что с ней важно поддерживать диалог", — добавил генсек НАТО в интервью Bild.

С ИГИЛ же, по словам Столтенберга, "ситуация полностью противоположная". "Именно ИГИЛ виновен в многочисленных терактах в столицах государств-членов Североатлантического альянса. В итоге нам придется жить с опасностью террора, в том числе, и в 2017 году. Поэтому наша цель — разбить и уничтожить ИГИЛ".

Также Столтенберг высказался против военной операции НАТО в Сирии при нынешних обстоятельствах: "Мы знаем, что применение военной силы может быть сильным инструментом, но в то же время нам известно, что военная сила не всегда приводит к разрешению проблем. Иногда оно может еще больше усугубить и без того ужасную ситуацию".

По словам генсека НАТО, в случае военных операций НАТО в Боснии и Герцеговине и в Ливии были мандаты Организации Объединенных Наций. В Сирии же ООН, к сожалению, блокируют, и Совбезу ООН не удается прийти к единому мнению.

"Применение военной силы без соответствующего мандата ООН может усугубить конфликт и привести к еще большему региональному конфликту", — добавил Столтенберг.