"Мы напоминаем, что срок действия санкций напрямую зависит от полного выполнения минских договоренностей Россией, а также уважения суверенитета Украины", — говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7.

Альфано отметил, что в G7 признают сложность ситуации на Украине и застой в выполнении "Минска-2". При этом он заявил, что главы МИД стран G7 не пришли к согласию относительно введения санкций в отношении России из-за Сирии, передает РИА "Новости".

"На данный момент отсутствует согласие в отношении введения санкций против России как эффективного инструмента для достижения цели в Сирии", — заявил Альфано.

По его словам, в ходе обсуждений министры зачастую выражали разные точки зрения. Альфано подчеркнул, что позиция Италии о том, что "санкции являются средством, не целью", остается неизменной.

В декларации сказано, что страны G7 готовы продолжать односторонние запретительные меры, чтобы сделать Россию "партнером, готовым к сотрудничеству".

"В наших общих интересах, чтобы Россия вернулась к основанному на правилах мировому международному порядку в сфере безопасности и снова стала партнером, готовым к сотрудничеству. Для реализации этого принципа мы будем продолжать использовать широкий спектр инструментов международной политики, включая запретительные меры", — отмечается в документе.

Страны G7 призывают Россию и Иран побудить власти Сирии выполнить обязательства по химическому разоружению, сказано в совместном заявлении "большой семерки" по итогам встречи глав МИД входящих в группу стран в итальянской Лукке.

"Мы призываем Россию и Иран, имеющих ответственность как союзников сирийского режима, использовать свое влияние для того, чтобы обеспечить соблюдение Сирией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КХО)", — говорится в документе.

В G7 также подчеркнули, что готовы сотрудничать с Москвой по сирийскому урегулированию в том случае, если Россия использует свое влияние на Дамаск.

"Если Россия готова использовать свое влияние [на Дамаск], тогда мы готовы сотрудничать в разрешении конфликта в Сирии, политическом урегулировании и напоследок cделать свой вклад в покрытие расходов на стабилизацию и восстановление страны", — говорится в заявлении.

Страны G7 выразили полную поддержку расследованию по линии ОЗХО химической атаки 4 апреля в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, а также призывают Дамаск оказать содействие процессу. При подтверждении факта использования химоружия совместный механизм ООН — ОЗХО попытается определить виновных.

"Мы призываем Сирийскую Арабскую Республику и все стороны в Сирии в полной мере сотрудничать с ОЗХО, чтобы сделать возможным скорейшее расследование этого чудовищного инцидента", — говорится в заявлении.