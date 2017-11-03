Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые не явились в четверг, 2 ноября, для дачи показаний. Об этом сообщает Reuters.

Накануне испанский государственный прокурор Мигель Карбальо потребовал от Верховного суда выдать европейский ордер на задержание пятерых заговорщиков. Теперь ордер на задержание пятерых каталонских чиновников будет передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

Пучдемон, который бежал в Брюссель из-за угрозы уголовного преследования, тем временем, объявил о готовности предстать перед испанским правосудием при условии, что оно будет "подлинным".

В интервью бельгийскому телеканалу RTBF свое пребывание на территории Бельгии он объяснил тем, что хочет предстать перед "настоящим правосудием", то есть бельгийским, а не испанским. По его словам, он покинул Испанию, чтобы лучше подготовить свою защиту в суде.

Пучдемон также отметил, что не считает себя в жертвой в сложившейся ситуации. "Это большинство каталонского населения, которое выразило свою волю, является настоящей жертвой.

Еще одной причиной своего бегства из Испании Пучдемон назвал желание избежать эскалации насилия. В завершении он подчеркнул, что не намерен вмешивать Бельгию в каталонскую политику, и уточнил, что не встречался ни с кем из бельгийских руководителей.

По словам Пучдемона, он готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих каталонских выборах, которые назначены на 21 декабря, даже находясь за рубежом.

2 ноября Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых бывших членов правительства Каталонии, обвиняемых в бунте, подстрекательстве к мятежу и нецелевом расходовании госсредств.

Судья Кармен Ламела санкционировал заключение под стражу вице-президента Уриолу Жункераса, пресс-секретаря правительства Жорди Турулла, министра иностранных дел Рауля Ромву, министра территорий Хосепа Рулла, министра юстиции Карлеса Мундо, министра управления Меричель Боррас, министра внутренних дел Хоакима Форна и министра труда Долорса Басса.

Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, главу департамента предпринимательства, который ушел из каталонского кабинета перед принятием декларации о независимости, суд согласился отпустить под залог в 50 000 евро. Таким образом было удовлетворено требование гособвинения, которое просило ареста восьми из девяти членов правительства до рассмотрения дела по существу и допускало залог для Вилы.

Среди явившихся в Мадрид не было Пучдемона и еще четырех человек, которые решили остаться в столице Бельгии: это советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, советник по культуре Луис Пуч, советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и советник по образованию Клара Понсанти. Испанская прокуратура попросила объявить их в международный розыск.

Выступая днем во вторник 30 октября, на пресс-конференции в Брюсселе, экс-глава правительства заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, которые он получал. Политик обещал вернуться в Каталонию, когда ему будут даны гарантии безопасности.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости, в тот же день сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление Мадрида в Каталонии. Премьер королевства Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон на прошлой неделе отказался признавать решения Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению". Генеральная прокуратура Испании, в свою очередь, подала судебные иски против бывших руководителей Каталонии.