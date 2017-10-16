Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что будет обжаловать решение о штрафе мессенджера на 800 тысяч рублей (11 740 евро). Об этом он написал в фейсбуке.

Дуров напомнил, что требования ФСБ противоречат 23 статье Конституции (Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений).

"Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией", — заявил он.

Ранее 16 октября суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, позволяющей декодировать сообщения пользователей.

Согласно закону "Об информации", мессенджеры, включенные в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны шесть месяцев хранить трафик пользователей и передавать данные силовикам по запросу.

Если мессенджеру не удастся обжаловать решение суда, то ему отведут как минимум 15 дней на то, чтобы передать ФСБ запрошенную информацию. В случае, если по истечению этого срока Telegram не передаст данные, то его заблокируют в России.

Telegram включили в ОРИ в июне. Дуров подчеркивал, что мессенджер не будет передавать информацию о пользователях властям какой-либо страны.