Верховный суд России по требованию министерства юстиции признал экстремистской деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России и запретил ей работать на территории страны.

Рассмотрев иск минюста, суд согласился, что деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы" в России можно расценить как экстремистскую, в связи с чем центр должен быть ликвидирован.

Также суд постановил, что имущество организации должно быть конфисковано. У представителей центра остается возможность обжаловать решение суда. В случае подачи жалобы решение суда не вступит в силу до тех пор, пока ее не рассмотрят.

При этом деятельность организации была приостановлена минюстом еще до окончания разбирательства в Верховном суде.

Ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин "Свидетелей Иеговы", которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности.

В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги "Чему на самом деле учит Библия?", "Приближайся к Иегове" и "Приходи и следуй за мной".

Региональные отделения организации неоднократно привлекались в России к административной ответственности по обвинению в распространении экстремистских материалов.

Организация "Свидетели Иеговы" появилась в 1931 году в США в результате разделения религиозного движения "Исследователи Библии". Религиозная доктрина организации имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве.