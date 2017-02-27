"Сейчас моя супруга решила голодать и поселится в палатке у парламента, протестуя против судебной системы ЛР. С учетом того, что в обществе это событие получило большой резонанс и внимания СМИ, общество должно ознакомиться с всесторонней информацией, поэтому и я должен представить мое видение ситуации и ее оценку", — писал Лагодинас.

В первую очередь он хотел подчеркнуть, что допустил в жизни ошибки, которыми не гордится. "Выбранный мною порочный образ жизни привел к тому, что я сейчас нахожусь в тюрьме. Конечно, я искренне сожалею о содеянном и, если бы у меня только была возможность повернуть время вспять, я бы точно не делал, то, что делал. Но есть одно, чем я себя хотя бы немного оправдываю — все плохое, что я делал в прошлом, я делал ради благосостояния моих жены и детей", — заявил мужчина.

Лагодин в письме сказал, что очень любил жену, делал все ради семьи и ее сохранения. "Когда началось расследование, я из последних сил пытался, старался ради семьи, брал всю вину на себя. Моя жена знала о моих преступлениях, мы действовали заодно. И это не просто мои утверждения. Это подтвердили литовские суды всех инстанций", — писал он.

По его словам, с женой он разводится потому, что она стала вести себя неадекватно, вредить ему и тем самым всей семье. "До сих пор Вильнюсская колония получает информацию от моей жены о всяких несуществующих вещах. К примеру, что якобы я в тюрьме пользуюсь интернетом и т.д. Из-за этого меня переводят в условия строгого режима, а когда информация не подтверждается, переводят обратно", — пишет Лагодинас.

Он сказал, что заговорил публично, поскольку хочет обратиться к супруге — "долги долгами, но самое большое богатство — дети". "После того как Слушнис начала эту акцию, я не могу связаться с детьми по телефону, а у меня есть на то право. Мне не известно, где мои дети, кто о них заботится, и заботится ли вообще. Из-за способа решения проблемы, который ты выбрала, всем будет только хуже. Не заставляй детей страдать, видеть маму по телевизору или на порталах. Это вредит им, из-за этого они могут столкнуться с насмешками, психологическим насилием.

Еще раз прошу — прекрати эту акцию, решай проблемы цивилизовано, поставь интересы детей превыше своих. Прошу, выполни свой материнский долг должным образом. Я понимаю, что в обществе появятся комментарии — надо было раньше думать, что это я довел до этого, я виноват. Но искренняя просьба прекратить это публичное унижение государства, меня, своих детей — это самое большое, что я сейчас могу сделать", — завершил письмо Лагодинас.