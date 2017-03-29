Французские следователи предъявили обвинения в коррупции Пенелопе Фийон — супруге кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Обвинения супруге Фийона предъявлены в рамках расследования дела о ее предполагаемом фиктивном трудоустройстве в аппарате Национального собрания (нижняя палата парламента). После многочасового допроса Пенелопу Фийон уведомили о начале в отношении нее судебного производства по трем обвинениям: соучастие в хищении государственных средств, соучастие в злоупотреблении общественным имуществом и сокрытие мошенничества.

Самому Фийону обвинение в растрате госсредств путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги было предъявлено в середине марта. Следователи подозревают, что она номинально занимала должность парламентского помощника Фийона в Национальном собрании и получала там долгие годы жалование, не выполняя никакой действительной работы. Защита политика располагает сроком в шесть месяцев, чтобы оспорить выдвинутые обвинения.

В конце января СМИ сообщили, что Пенелопа Фийон долгое время числилась помощницей мужа в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы". Прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье "Создание фиктивного рабочего места". Сам Фийон при этом никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним. Более того он заявил, что незамедлительно представил в прокуратуру все необходимые документы, подтверждающие работу Пенелопы Фийон.

Расследование в отношении четы Фийон поставило "Республиканцев" на грань раскола. Учитывая, что ранее Фийон лично неоднократно заявлял о готовности снять свою кандидатуру в случае, если ему когда-либо будут предъявлены какие-либо обвинения, ряд однопартийцев сочли решение политика продолжить предвыборную гонку неприемлемым и потребовали замены кандидата.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Несмотря на скандал, Франсуа Фийон по-прежнему остается в тройке фаворитов первого тура выборов.