25-летний мужчина участвовал в ежегодном ритуале, который устраивают в честь духов предков. На глазах многочисленных зрителей он ударил себя мечом. "Обычно клинок ломается, но в этот раз он вошел ему в грудь", — рассказал один из очевидцев.

Зрители пытались помочь ясновидящему, но безуспешно. Позднее мужчина скончался в больнице. Согласно заявлению полиции, он получил колото-резаную рану груди.

По словам местного жителя, пострадавший занимался предсказанием будущего. "Этот медиум много лет пользовался уважением. Люди его любили", — утверждает он.