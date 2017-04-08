Шведская полиция задержала еще одного человека, который, как предполагается, может быть причастен к теракту в центре Стокгольма, в результате которого четыре человека погибли и еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом, как передает Reuters, в ночь на субботу сообщил местный телеканал SVT, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника телеканала, полиция обнаружила связь между вторым задержанным и главным подозреваемым, который накануне взял на себя ответственность за совершение атаки. Отметим, что личности обоих мужчин пока не раскрываются.

Ранее уже сообщалось, что правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, который на грузовике въехал в универмаг Ahlens, расположенный в центре Стокгольма. По данным Attonbladet, подозреваемый уже дал признательные показания. Ранее местные власти квалифицировали произошедшее как террористический акт.

По информации журналистов, которые ссылаются на неназванные осведомленные источники, у задержанного мужчины есть легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает. При этом сообщается, что на допросе подозреваемый уже взял на себя ответственность за теракт. Тем не менее, о мотивах преступника пока не сообщается.

Издание отмечает, что подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. При нем якобы была найдена маска, а на его одежде обнаружены осколки стекла. В полиции также пояснили, что задержанный похож на человека с фотографии преступника, которую ранее распространили правоохранительные органы.

Тем временем правоохранительные органы сообщили новые данные о жертвах теракта. Сообщается, что жертвами стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Уточняется, что один человек скончался уже в больнице.

Местные правоохранительные органы не раскрывают информацию о личности подозреваемого. О задержании рассказал на пресс-конференции шведский премьер-министр Стефан Лефвен, в Сети появились фотографии, на которых видно, что полицейские производили задержание на месте теракта.

Судя по одной из фотографий, опубликованной AlertesNews, задержанный имел характерную арабскую внешность или, по выражению NieuwsBlog, выглядел как "член клуба "Аллах акбар".

В местной компании Spendrups, — один из старейших и крупнейших производителей пива в Швеции, — подтвердили, что при совершении нападения в Стокгольме использовался их служебный автомобиль. Как пояснили в организации, один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

Полиция полагает, что произошедшее было террористическим актом. Премьер-министр страны Стефан Левен также ранее заявил, что на данный момент все доказательства указывают именно на то, что произошедшее стоит квалифицировать как теракт.