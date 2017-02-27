Действующая на Филиппинах исламистская группировка "Абу Сайяф" опубликовала видео убийства немецкого заложника, сообщает в понедельник, 27 февраля международная организация SITE, отслеживающая информацию о радикальных исламистах в интернете. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На записи видно, как вооруженный мачете боевик обезглавливает пожилого мужчину. По данным SITE, жертвой террористов стал 70-летний гражданин Германии Юрген Кантнер, захваченный группировкой "Абу Сайяф" в ноябре 2016 года. Тогда экстремисты атаковали в южной части Филиппин яхту "Rockall", принадлежащую Кантнеру. При нападении была убита его спутница жизни.

Бандиты требовали выкуп

Похитители требовали заплатить за заложника выкуп, угрожая в противном случае убить его. Они связались с редакцией газеты Philippine Daily Inquirer, позволив пленнику поговорить с журналистами. Похищенный немец обратился с призывом о помощи к дипломатическому представительству ФРГ на Филиппинах.

Последний срок, установленный террористами, истек в воскресенье, 26 февраля, отметили в SITE.