На записи видно, как вооруженный мачете боевик обезглавливает пожилого мужчину. По данным SITE, жертвой террористов стал 70-летний гражданин Германии Юрген Кантнер, захваченный группировкой "Абу Сайяф" в ноябре 2016 года. Тогда экстремисты атаковали в южной части Филиппин яхту "Rockall", принадлежащую Кантнеру. При нападении была убита его спутница жизни.
Бандиты требовали выкуп
Похитители требовали заплатить за заложника выкуп, угрожая в противном случае убить его. Они связались с редакцией газеты Philippine Daily Inquirer, позволив пленнику поговорить с журналистами. Похищенный немец обратился с призывом о помощи к дипломатическому представительству ФРГ на Филиппинах.
Последний срок, установленный террористами, истек в воскресенье, 26 февраля, отметили в SITE.