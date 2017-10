"В то время как мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя. Вот наша обложка на эту неделю", — говорится в сообщении The Economist.

На "мундире" Путина изображены истребители, ракеты, цепи, брелок в форме Крыма и красная звезда.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1