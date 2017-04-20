Договор с Тегераном "символизирует тот же провал прошлого, который привел нас к возникновению нынешней угрозы со стороны Северной Кореи", сказал глава госдепартамента США.

Он также отметил, что этот документ не учитывает целого ряда других угроз, исходящих от Ирана, поэтому США, по его словам, внимательно изучают все аспекты политики Ирана и по итогам анализа примут соответствующие решения.

Рекс Тиллерсон обвинил власти Ирана в разжигании многочисленных конфликтов, в подрыве интересов США в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке вылазок против Израиля.

Всего несколькими днями ранее госсекретарь США в письме председателю Палаты представителей Конгресса Полу Райану подтвердил, что Тегеран соблюдает договор о ядерной программе. В то же время он подчеркнул, что Иран остается одним из главных государственных спонсоров терроризма.