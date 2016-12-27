



Террористка пришла на городской рынок скота вместе с напарницей. Та устроила самоподрыв, но убила только себя. Тогда посетители рынка обратили внимание и на вторую женщину. Она несколько раз безуспешно попыталась привести взрывное устройство в действие, но у нее ничего не получилось. Ее повалили на землю и убили. Полицейские сняли бомбу уже с тела неудачливой смертницы.





Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако власти страны полагают, что смертниц могла подослать организация "Западноафриканская провинция Исламского государства", ранее известная как "Боко Харам".





24 декабря в Нигерии заявили о захвате последнего оплота террористов. "Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал 23 декабря в 13:35 и террористы бежали, и им больше негде прятаться", — объявил президент страны Мохаммаду Бухари. По его словам, "падение "Лагеря Ноль" знаменует окончательный разгром террористов из "Боко Харам" в их последнем анклаве в лесу Самбиса".





Захват позиций экстремистов стал результатом крупномасштабного наступления нигерийской армии. По словам военных, боевики разбегаются из леса Самбиса, жителей прилегающих районов просят быть настороже и активно помогать отрядам самообороны.





Группировка "Боко Харам" (в переводе означает "Западное образование — грех"), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.





В апреле 2015 года она сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства". Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство".