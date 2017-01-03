"Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это невероятно опасные люди, которых нельзя пускать обратно на поле боя", — написал он.

Между тем официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест заявил, что до инаугурации избранного президента Дональда Трампа из тюрьмы Гуантанамо планируется перевести еще несколько заключенных, передает Reuters.

"В данный момент ожидается, что о дополнительных переводах будет объявлено до 20 января", — сказал он.

По словам источника, близко знакомого с данным вопросом, президент США Барак Обама планирует перевести из тюрьмы еще около 18 человек, после чего в тюрьме останется 59 заключенных.