"Что бы вам ни рассказывали ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ, у меня была ПРЕКРАСНАЯ встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Трамп.

Тем не менее, американский президент добавил, что Германия должна много денег НАТО и США за "мощную и очень дорогую оборону", которую ей предоставляет альянс, и должна их заплатить.

В пятницу прошла первая официальная встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Меркель посетила США с рабочим визитом.

Трамп и Меркель обсудили международную политическую ситуацию и проблему финансирования НАТО.

На пресс-конференции после встречи Трамп поблагодарил Германию за то, что страна согласилась увеличить расходы на оборону и работать над тем, чтобы они составляли не менее 2% ВВП, как предписывают правила альянса. В настоящее время взносы Германии в НАТО составляют чуть более 1% ВВП страны.

После переговоров лидеров произошел неловкий момент: журналисты попросили Трампа пожать руку Меркель, но он проигнорировал их просьбу.

Трамп и Меркель ранее критиковали друг друга. Трамп в одном из интервью назвал "катастрофой" решение Меркель впустить в Германию беженцев.

Меркель критиковала Трампа за запрет на въезд в США гражданам из ряда мусульманских стран. Она обвинила его в несправедливом отношении к мусульманам.