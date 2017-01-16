"Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняла всех этих нелегалов", — сказал республиканец.

Он добавил, что будет доверять Меркель и президенту России Владимиру Путину, однако подчеркнул, что это "может не продолжаться долго".

В немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в ФРГ въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то за 11 месяцев 2016 года в компьютерной системе были зарегистрированы лишь 305 тысяч, причем реальное число заметно ниже, так как многие записи дублируются.