"Я думаю, что [бывший] президент Обама стоит за этим, потому что его люди точно стоят за этим. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы", — сказал Трамп.

Американский президент уточнил, что он говорит об "очень серьезных утечках", которые крайне негативно сказываются на национальной безопасности страны. При этом Трамп не уточнил, о каких именно утечках идет речь.

Также он подчеркнул, что никто никогда точно не знает, что происходит за кулисами политики США. По мнению Трампa, утечки информации, касающейся его политической карьеры, вероятно, продолжатся.

Ранее Дональд Трамп в своем твиттере выразил раздражение в связи с тем, что ФБР не может прекратить утечку государственной информации в СМИ.