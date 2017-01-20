Церемония вступления в должность нового президента США должна поставить точку в череде скандалов, которые сопровождали нынешнюю избирательную кампанию. Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, в то время как Хиллари Клинтон — только 232. Сразу после объявления результатов голосования в нескольких американских городах прошли акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

В США инаугурация президента всегда проходит по одному сценарию. В 8.30 утра по местному времени (15.30 по латвийскому времени) избранный президент посещает церковную службу. После чего он отправится на встречу со своим предшественником, а затем в одном кортеже уходящий и вступающий в должность президенты отправятся на церемонию принесения присяги в Капитолий, где проходит официальная часть церемонии. Кульминацией праздничных мероприятий станет принесение клятвы на Библии, а после — речь нового президента. Власть меняется ровно в полдень по вашингтонскому времени (в 19.00 по латвийскому времени).

Утром 20 января Барак Обама последний раз посещает Овальный кабинет, где оставил записку с напутствием Трампу. К слову, независимо от того, успеет ли Трамп до полудня по местному времени принести присягу или нет, полномочия Обамы прекратятся, а Трамп официально вступит в должность.

Также Барак Обама написал свой последний твит в ранге президента США: "Я по прежнему прошу вас верить — не в моих силах принести перемены, а в ваших. Я верю в перемены, потому что я верю в вас".

По протоколу в 10 часов утра после утренней молитвы в церкви Святого Иоанна Дональд Трамп и Майк Пенс с женами прибыли в Белый дом. На пороге их встречали действующий президент Барак Обама с супругой и действующий вице-президент Джо Байден с женой. Далее было 15-минутное чаепитие.

После чайной церемонии по направлению к западному крылу Капитолия, где будет проходить официальная церемония, подъехали четыре автомобиля. В 10.30 кортежи президентов и вице-президентов отъехали к Капитолию. Последним ехал автомобиль с Обамой и Трампом. Согласно протоколу, Обама сидит в автомобиле справа, а Трамп — слева. Во втором автомобиле ехали их жены, в третьем — вице-президенты, в четвертом — жены вице-президентов.

На церемонии инаугурации присутствуют Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах, а также ее муж — бывший президент США Билл Клинтон. Также на инаугурацию приехали бывшие президенты Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Барак Обама. А вот 92-летний Джордж Буш-старший пропускает мероприятие по состоянию здоровья.

Церемонию решили проигнорировать более 50 конгрессменов от Демократической партии. Мировые лидеры на инаугурации не присутствуют: в США не принято участие в этой церемонии глав других стран. Примерная стоимость церемонии — 200 миллионов долларов. За церемонией на Национальной аллее наблюдали около миллиона зрителей: это в два раз меньше, чем во время первой инаугурации Барака Обамы.

В 11.33 по местному времени (в 18.33 по латвийскому) Дональд Трамп вышел на ступени Капитолия. На Трампе — яркий красный галстук, в цвет его партии. До Трампа на крыльцо вышли Пол Райан, Митч Макконнелл и другие представители республиканской элиты.

Ведущий церемонию сенатор сначала напомнил о важности мирной передачи власти: "Вашингтон считал, что инаугурация второго президента важней, чем инаугурация первого".

Перед принесением присяги выступили представители нескольких религиозных конфессий: католический кардинал Тимоти Долан, преподобный Сэмюэл Родригес, пастор Пола Уайт-Кейн. Архиепископ Нью-Йорка произнес напутствие о благословении Бога всем, кто обращен к нему: это традиционная речь для церемонии инаугурации президента в США.

После них выступили хор Университета Миссури и сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер — лидер демократического меньшинства в сенате. Шумер заявил, что, несмотря на все угрозы и вызовы, которые стоят сегодня перед США, он уверенно и гордо стоит перед лицом простых американцев: "Мы все исключительные в своей привязанности к этой стране".

Затем судья Кларенс Томас привел к присяге вице-президента Майка Пенса. Он поклялся поддерживать и защищать Конституцию США. После чего запел Мормонский табернакальный хор, который принадлежит движению Церковь Иисуса Христа Святых последних дней из города Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Ровно в 12.00 республиканец Дональд Трамп начал принимать присягу. Клятву Трампа принимал председатель Верховного суда Джон Робертс. Стоит отметить, что Трамп давал клятву сразу на двух Библиях: на той, на которой приносил присягу Джордж Вашингтон, а также на той, которую ему давно подарила его мама.

В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит такую присягу: "Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.

После присяги Дональд Трамп произнес первую речь на посту 45-го президента США. Именно в этой речи он объявил основные направления своей политики. По словам Трампа, он отказался от услуг спичрайтеров и сам написал себе речь, взяв, по его словам, за образец выступления Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.

"Мы не просто передаем власть. Мы передаем власть из Вашингтона народу", — заявил он. По его словам, вашингтонский истеблишмент защищал свои интересы в ущерб простым американцам, но теперь все будет по-другому.

"Вашингтон процветал, а народ не разделял его богатства. "Неважно у какой партии власть. Важно, чтобы власть контролировал народ", — отметил Трамп.

"Мужчины и женщины нашей страны, которые были забыты, более не будут забыты. Сейчас все слушают вас!", — заявил Трамп.

Трамп акцентировал внимание на образовательной системе. Именно это должно помочь реализовать потенциал. Он также сказал о необходимости развития промышленности, отметив, что "мы разделяем одно сердце, один дом и одну судьбу".

"Мы защищаем границы чужих государств и не защищаем своих, при этом тратим триллионы долларов на эти цели. Мы вернем рабочие места, границы, мы вернем наши мечты. Америка начнет побеждать как никогда раньше. Америка начнет выигрывать снова, выигрывать, как никогда", — сказал Трамп, добавив, что США раздавали свое богатство другим, но теперь это в прошлом.

Трамп заявил, что наряду со своей привычной страничкой в Твиттере, он будет использовать и официальный аккаунт президента США @POTUS.

— добавляет он.