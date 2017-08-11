"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. Что касается меня, то я очень рад, что он уволил столько народу, поскольку у нас теперь меньше штат", - сказал Трамп.

После сокращения дипломатической миссии США в американском посольстве в РФ допустили увеличение сроков выдачи виз, однако напрямую эти два обстоятельства не связывали. Между тем, по словам Трампа, никаких причин для того, чтобы часть дипломатов вернулась, нет.

Сокращение дипломатической миссии США стало ответом России на расширение американских санкций, которое называют самым масштабным с 2014 года. Как говорил Владимир Путин, всего Россию должны будут покинуть 755 сотрудников дипмиссии США.

Помимо высылки дипломатов, Россия также лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице в Москве. Про эти меры Трамп, комментируя решение властей РФ, ничего не сказал.