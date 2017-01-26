Президент США уверен, что пытки, в том числе имитация утопления, действительно работают. По его словам, бороться с огнем нужно с помощью огня.

Президент США Дональд Трамп высказался за использование пыток. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News в среду, 25 января. Отвечая на вопрос о вероятности возвращения такой пытки, как имитация утопления, Трамп заявил, что за последние сутки он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, работают ли пытки. "И ответ был да, однозначно", - добавил Трамп.

Он привел в пример те убийства, которые совершают террористы из "Исламского государства" на Ближнем Востоке, убивая людей и снимая это на видео. По его словам, ИГ делает вещи, о которых никто не слышал со времен Средневековья. Трамп добавил, что "с огнем нужно бороться при помощи огня".

В то же время президент заявил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности, на главу ЦРУ Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса. "Но считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает", - сказал президент США.