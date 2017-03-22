По словам представителя Белого дома, президент "с нетерпением" ждет предстоящей встречи и намерен подтвердить "твердую приверженность" Вашингтона Североатлантическому альянсу, а также обсудить важные вопросы деятельности блока, в том числе роль НАТО в борьбе с терроризмом.

Шон Спайсер также подтвердил готовность американского лидера встретиться 12 апреля в Вашингтоне с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. С ним Трамп собирается поговорить о том, "как укрепить альянс, чтобы справиться с проблемами национальной и международной безопасности".

В феврале стало известно, что Трамп весной примет участие во встрече глав стран НАТО, однако точная дата не называлась.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО, обвиняя их в неисполнении финансовых обязательств перед альянсом. После победы на выборах, но до инаугурации Трамп в интервью газетам The Times и Bild назвал НАТО устаревшей организацией.

Ранее на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп заявил о своей "твердой поддержке" НАТО. Но при американский лидер напомнил о необходимости союзникам США по альянсу платить их "справедливую долю на оборону".