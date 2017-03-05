Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил в твиттере, что до завершения такого расследования никаких дополнительных комментариев по этому поводу в администрации Трампа давать не будут. Он также заявил, что тревогу нынешней администрации вызывают сообщения о "потенциально мотивированных политических расследованиях" перед выборами.

4 марта Трамп обвинил Обаму в организации прослушки телефонов в Trump Tower во время прошлогодней избирательной кампании, сравнив этот случай с Уотергейтским скандалом. Никаких доказательств своих заявлений Трамп не тогда, ни сейчас не привел.

В свою очередь, представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что приказа прослушивать телефоны Трампа прежний президент США не отдавал, а его администрация никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста. Аналогичное заявление сделал и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер.

В феврале The New York Times писала, что американские спецслужбы перехватили переговоры представителей избирательного штаба Трампа с российской разведкой, которые велись в течение года перед выборами в США. Среди тех, чьи разговоры прослушивались, издание упоминало советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку после скандала из-за его контактов с российским послом Сергеем Кисляком.