Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах, "политические" послы, назначенные на должности из-за своих тесных связей с президентом, практически всегда покидают посты после выборов, но профессиональные дипломаты чаще всего остаются во главе дипмиссий.
Ранее вступающие в должность президенты разрешали некоторым послам оставаться на своих местах на несколько недель или месяцев.
Также стало известно, что избранный президент США произвел ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома. 45-й президент США, в частности, принял решение доверить пост директора Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Брембергу, который до недавних пор был одним из функционеров Республиканской партии. Его заместителем и куратором бюджетной политики в Совете стал экономист Пол Уинфри. Совет по внутренней политике в организационном плане будет подчиняться старшему советнику Трампа Стивену Миллеру, сообщает ТАСС.
Как подчеркивается в заявлении, все назначенцы в состав Совета согласились с тем, что в течение пяти лет после ухода со своих новых должностей они не будут заниматься лоббистской деятельностью. Наряду с этим они взяли на себя обязательство в течение всего дальнейшего периода трудовой деятельности не работать в качестве "зарегистрированных лоббистов иностранного правительства".
Кроме того, избранный президент США определился с кандидатом на пост директора национальной разведки. Как сообщает Reuters, он решил выдвинуть на эту должность бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса. Ожидается, что официально эта кандидатура будет представлена в ближайшие дни.