"Между США и Россией все наладится. В нужный момент все образумятся, и наступит прочный мир!" — написал он в Twitter в четверг, 13 апреля — на следующий день после прохладных переговоров в Москве с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В ходе этих переговоров Тиллерсон заявил президенту России Владимиру Путину, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на низком уровне, и между сторонами отсутствует доверие.

Конфликт с Северной Кореей

В связи с сообщениями о намерении Северной Кореи провести новые ядерные испытания Трамп выразил уверенность в том, что "Китай разберется с КНДР", добавив, однако, что если Китай окажется не в состоянии сделать этого, то это сделают США.

Дональд Трамп попросил советников подготовить для него все возможные опции решения конфликта с Северной Кореей. В качестве предупреждения США направили в регион ударную авианосную группу.