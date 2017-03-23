В США вечером 21 марта сотрудники службы безопасности арестовали женщину, которая пыталась проникнуть в Белый дом, чтобы пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

38-летняя Марси Вал пыталась перелезть через забор на южной стороне резиденции, однако зацепилась за него шнурками и застряла. Сотрудники Секретной службы помогли даме спуститься на землю и предложили медицинскую помощь.

"Женщина запуталась в устройствах безопасности, прикрепленных к верхней части забора", — цитирует CNN сообщение секретной службы. Агенты нашли ее висящей на внутренней стороне забора после того, как Валл зацепилась шнурками и повисла.

На непродолжительное время режим готовности офицеров и агентов, охраняющих президента, был повышен. Вал, у которой не было никакого оружия, доставили в ближайший полицейский участок после того, как она отказалась от медицинской помощи. При досмотре у нее обнаружили карту Белого дома.

В Секретной службе уточнили, что у незваной гостьи не было никакого криминального прошлого. Ей предъявили обвинение в незаконном проникновении.

The Washington Post сообщает, что Марси Вал была освобождена после слушания в Верховном суде округа Колумбия. Она сообщила, что намеревалась поговорить с президентом Трампом.

Это не единственный подобный инцидент, зафиксированный в Белом доме в последние дни. Так, 18 марта мужчина перепрыгнул через стойку для велосипедов у Белого дома, вызвав слегка нервную реакцию со стороны Секретной службы. А 10 марта еще один американец с палкой и письмом для Дональда Трампа в рюкзаке перепрыгнул через забор и был тут же задержан.

Кроме того, был случай, когда один подъехал к КПП у Белого дома и заявил полицейским, что у него в багажнике машины бомба. Когда сотрудники службы безопасности скрутили его и уложили на землю, мужчина сказал: "Это проверка". Жителя штата Вирджиния обвинили в ложном сообщении об угрозе взрыва.