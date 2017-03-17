Россияне к трехлетию присоединения Крыма уверились в том, что он — "наш" и что это принесло России пользу, а не вред. Такого мнения придерживаются 78% россиян. Это максимальный показатель, зафиксированный с 2014 года. Год назад 60% опрошенных граждан России были уверены в целесообразности присоединения полуострова.

Еще больше россиян (89%) считают, что сами крымчане должны ощущать положительный эффект присоединения. А вот негативные последствия для России отмечают только 13% респондентов.

Действительно ли "взятие" Крыма стало полезным для экономики России и так ли положителен оказался эффект для самих крымчан, как об этом думают россияне, — наиболее интересные цитаты и комментарии из российских газет на эту тему приводит сегодня сайт "Заголовки.ru".

Цена за "Крымнаш" оказалась чрезвычайно высока. Возвращение в российскую семью народов Крыма и Севастополя, которые за 60 лет до этого были из нее извлечены, обернулось полным разрушением отношений между Россией и Украиной, между российским и украинским народами, полномасштабной конфронтацией между Россией и Западом и мощнейшим экономическим кризисом в РФ.

За три прошедших года из бюджета России на Крым было потрачено около полутриллиона рублей. По данным РБК, — не менее 470 млрд рублей. Это в 1,6 раза превосходит валовой региональный продукт полуострова по данным за 2015 год (286 млрд рублей).

Изменения в федеральную целевую программу (ФЦП) финансирования Крыма, бюджет которой рассчитан до 2020 года, вносились уже пять раз и все время в большую сторону. В последний раз увеличение финансирования произошло в ноябре 2016 года постановлением правительства — до 769,5 млрд рублей. В 2017 году федеральный бюджет выделит на ФЦП 164,8 млрд рублей. Программа предусматривает развитие энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры, связи и водообеспечения полуострова, транспортного и промышленного комплекса, социальной сферы и туристического кластера.

Помимо финансирования ФЦП, Крым получает дотации из федерального бюджета, являясь одним из самых высокодотационных регионов России. Доходы республики на 65% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра: на 2017 год они составляют 105 млрд рублей, еще 20,7 млрд рублей получит бюджет Севастополя.

В этом году завершается ряд крупных инфраструктурных проектов, призванных улучшить сообщение между Россией и Крымом. А к лету 2018 года планируется ввести в строй новый терминал аэропорта Симферополя, пассажиропоток которого в 2016 году вырос на 3,6%, до 5,2 млн человек, и продолжает увеличиваться.

После блэкаутов 2015 года в Крыму из-за прекращения подачи электроэнергии с Украины Россия к маю 2016 года запустила четыре нитки энергомоста в Крым. Теперь с учетом собственной генерации Крым обеспечен мощностью 1260 МВт — этого достаточно для полуострова. Россия также строит две крупные электростанции в Крыму общей мощностью 940 МВт. Первые очереди двух ТЭС предполагается закончить в середине 2018 года.

В декабре 2016 года был запущен газопровод из Краснодарского края в Крым мощностью 2 млрд куб. м. Газопровод был построен для снабжения газом двух строящихся ТЭС.

По мнению предпринимателей, нельзя сказать, что после присоединения к России крымчанам работать стало проще. Стало больше бюрократии, появились сложности с украинскими сотрудниками, проблемы с документацией, налогообложением и т.д.

Из-за риска попасть под западные санкции на полуострове не присутствуют крупные российские банки, там работают только три кредитные организации — РНКБ, "Генбанк" и ЧБРР. Банки требуют кредитную историю, но ее негде взять — историю времен Украины они учитывать не хотят.

Предприниматели жалуются и на безосновательные аресты активов, связанные с юридической коллизией после присоединения Крыма. При Украине крымская компания могла взять кредит и даже вернуть его, но все равно подвергнуться аресту имущества по инициативе Федеральной службы судебных приставов. Залоговые требования по многим крымским кредитам формально до сих пор находятся у украинских банков или коллекторов. Полномочия по снятию арестов находятся на федеральном уровне: предпринимателям нужно собрать все старые документы, перевести их с украинского, передать приставам, чтобы они направили их в Москву, и ждать ответа.

Основные проблемы бизнеса в Крыму — переоформление прав собственности на имущество и договоров по аренде земли по российским законам, а также порядок размещения нестационарных торговых объектов.

Что касается туризма, то, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, турпоток в регион в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 21,2%, до 5,57 млн человек. Однако, как пишет РБК со ссылкой на участников рынка, повторить прошлогодний успех в 2017 году не получится в силу конкуренции с зарубежными курортами. Хотя с начала 2017 года 136,5 тыс. туристов уже отдохнули в Крыму, что примерно на 1% больше, чем годом ранее, но в предстоящем летнем сезоне для россиян откроется Турция и, возможно, Египет. И в лучшем случае поток туристов в Крым стабилизируется на цифрах 2016 года, в худшем — упадет на 10-15%.

Сразу после присоединения региона к России основная масса турпотока приходилась на бюджетников, которые отдыхали там за счет государства. Этот сегмент бюджетников помогает рынку в межсезонье и позволяет многим объектам не закрываться, а работать круглогодично. А в 2016 году стало много и тех, кто приехал за свой счет и готов тратить больше денег на курорте.

Эксперты согласны, что туристический потенциал Крыма достаточно высок, однако региону потребуется минимум пять лет, чтобы выйти на европейский уровень.

Как подытоживает "Коммерсант", присоединение Крыма к России радикально изменило положение во всех ключевых элементах инфраструктуры полуострова, но за три прошедших года ситуация на всех направлениях далека от определенности.