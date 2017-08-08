Сообщениям из Белого дома совсем не верят 30 процентов американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 8 августа, данные опроса, проведенного социологической службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Еще 43% респондентов доверяют лишь части заявлений президента США Дональда Трампа. Всегда или почти всегда информации, поступающей из Белого дома, верят лишь 24% опрошенных.

60% участников опроса SSRS не считают Трампа "честным и заслуживающим доверия" человеком.

62% респондентов отметили, что заявления и действия Дональда Трампа с момента вступления в должность главы государства заставили их, скорее, усомниться в том, что он способен быть президентом.