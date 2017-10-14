В ответ в Совете Федерации России назвали это решение "недружественным" шагом. "Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии", — заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Эрдоган не признает аннексию Крыма

Сенатор также назвал это решение "выпячиванием амбиций". "Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", — добавил Клинцевич.

9 октября, во время визита в Киев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против аннексии Крыма и заявил, что Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины. Он не ответил на вопрос, планирует ли Турция вводить какие-то санкции против России.