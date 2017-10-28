Как пишет портал телеканала "Дождь", мужчина купил лодку в Стокгольме и планировал на ней доплыть до Испании. В море он вышел 23 октября, а последний контакт с родственниками у него был ночью 25 октября. После этого они обратились в службу спасения. Россиянина искали с помощью вертолета и корабля береговой охраны.

Спасатели 27 октября обнаружили в море его вещи и части лодки в районе острова Хартсены. В морской администрации отмечают, что это свидетельствует о крушении.

Сейчас мужчина находится в больнице. Телеканал отмечает, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, но пока он останется для наблюдения.

В шведской морской администрации пока не знают, что именно произошло с россиянином. В ведомстве отмечают, что он не отправлял аварийный сигнал.