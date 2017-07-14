"У нас в настоящее время очень серьезные санкции в отношении России. Я никогда не думал о том, чтобы их снять", — отметил американский лидер на борту президентского самолета во время перелета в Париж.

По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока "не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех на Украине". "Я видел и читал статью о том, что Трамп хочет снять санкции. Я заработал много денег. Я заключал отличные сделки. Вот что я делаю. Зачем мне снимать санкции без того, чтобы что-то получить взамен?" — подчеркнул он.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа поддерживает новый законопроект по санкциям против России. В администрации считают, что санкции — это "дипломатический вызов" для Белого дома и после принятия закона США не смогут "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".