В Литве продолжается расследование убийства Евы Страздаускайте. Следователи установили и задержали предполагаемых убийц девушки, а также обнаружили место, где было закопано тело жертвы.

Вечером 10 марта генеральный комиссар литовской полиции Линас Пярнавас сообщил, что тело убитой Евы Страздаускайте обнаружено в Кедайняйском районе (оно было закопано). Он сказал, что полиция организовала засаду и задержала четырех подозреваемых. Позже полицией были задержаны еще двое подозреваемых. Все подозреваемые — члены одной семьи из Кедайняйского района.

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис подтвердил литовскому DELFI, что в ходе расследования задержаны шесть подозреваемых: четверо первых — в возрасте 23-26 лет (все — ранее судимы), еще двое — более старшего возраста (по неофициальным данным, это отцы молодых подозреваемых).

Прокуроры обратятся в суд с просьбой взять подозреваемых под стражу, им грозит пожизненное тюремное заключение. Теперь в литовской полиции выясняют, не было ли других подобных жертв.

По предварительным данным, подозреваемые заранее не планировали напасть именно на Страздаускайте, просто они увидели на магистрали дорогой автомобиль, которым управляла девушка, ехала она одна, поэтому и решили похитить ее машину (стоимость Audi A7 2016 г.в. на рынке — 40 000-45 000 евро).

Выяснилось, что недалеко от Электренай подозреваемые инсценировали ДТП, остановили машину девушки, захватили ее. Поехав в Жеймяй (в Йонавском районе) они убили девушку. Полиция пока не указывает, как была убита девушка, но на ее теле обнаружено множество ран. По сведениям DELFI, это не колотые или огнестрельные раны.

Убив девушку, преступники оставили Audi и на своем автомобиле увезли труп в Кедайняйский район. Останки были обнаружены в 30 км от того места, где оставили машину Страздаускайте. Подозреваемые планировали позже вернуться за машиной, но не успели, поскольку ее обнаружила полиция.

Даже после того, как задержали первого подозреваемого, еще были надежды на то, что девушка жива. Но вскоре выяснились трагические обстоятельства, и близким девушки сообщили о том, что ее нет в живых.

Утром 11 марта на кедайняйском Даукшяйском аэродроме начали работать отряды полиции. Там было закопано тело похищенной и убитой 5 марта Евы Страздаускайте. По данным источников DELFI, место, где было найдено тело, было найдено неслучайно: его указал один из подозреваемых. Военный аэродром в Кедайняй находится примерно в двух километрах от жилых домов. Подозревают, что туда привезли уже труп девушки.

Полиция составила хронологию событий того трагического вечера. "Хронология была такой: около Электренай инсценировали ДТП, во время которого похитили девушку и машину. Согласно данным, девушку убили в тот же вечер", — сказал Линас Пярнавас в интервью передаче "Панорама" на LRT.

Генкомиссар добавил, что "сейчас уже мы видим, что убийство было спонтанным, я могу констатировать, что мы ничем не могли помочь девушке, ничего не могли изменить, но, как говорится, надежда умирает последней и до последнего мы думали, что удастся завершить ситуацию не так трагически, как она завершилась".

Пярнавас сказал, что пока не может сказать, будут ли другие подозреваемые: "Сейчас ведется расследование, я не могу сказать, что это все подозреваемые. Допрашиваем людей и будем видеть, расширится ли круг подозреваемых".

"Наверное нам надо говорить не о том, что произошло не так, не о том автомобиле, а вообще о системных проблемах у нас в стране, в обществе. Посмотрите, есть несколько вещей, которые стоит выделить: это огромное социальное разобщение, это поколение, выросшее после 1990-х, родившихся в независимой Литве… Это звери, это алкоголики, наркоманы", — отметил Пярнавас.