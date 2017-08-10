"Нужно объединиться и выдвинуть одного кандидата от левых. Сейчас надо найти новых людей и проводить праймериз", — цитирует оппозиционера РБК.

Сергей Удальцов отметил, что сам избираться не может по юридическим причинам, но намерен обратиться к лидерам КПРФ Геннадию Зюганову и "Справедливой России" Сергею Миронову по вопросу выдвижения единого кандидата от левых.

По словам Удальцова, перед левой оппозицией стоит задача "совершить левый поворот". Также он призвал восстановить взаимодействие с оппозицией, чтобы "объединиться вокруг решения проблем". Он считает, что "прозападная оппозиция" явно "заигрывает с Западом", "но это не значит что мы должны поддерживать власть".

Также лидер "Левого фронта" сообщил, что не намерен митинговать в поддержку Навального: "Это не мой кандидат". "Но митинговать против коррупции я пойду. Мы резко против того, чтобы нас использовали в своих закулисных каких-то интересах, сговорах. Мы — не мальчики для битья, мы будем проводить свою четкую позицию", — заверил он.

Вспоминая события на Болотной площади, Удальцов раскритиковал оппозиционеров Алексея Навального и Илью Пономарева за их действия 6 мая 2012 года. "Илья Пономарев бегал там и говорил прорывать оцепление. Я не понимаю, зачем он это делал. Навальный зачем-то говорил, чтобы все садились у кинотеатра "Ударник". Это было странно, зачем подставлять людей под репрессии", — заявил Удальцов.

Он заетил, что действия его коллег по оппозиции вызывают у него подозрения, не действовали ли они "в связке с властью, которая с удовольствием перегородила проход на Болотной". По словам Удальцова, он намерен разобраться с тем, что произошло 6 мая.

"Навальный мне не помогал", — сообщил Удальцов в ответ на вопрос, получал ли он помощь от Алексея Навального в заключении. Тюрьму он назвал "санаторием "ноль звезд" — не бьют и три раза кормят". По его словам, в тюрьме люди деградируют и ничего романтического в сидении в тюрьме нет, передает Русская служба Би-би-си.

Ситуация в стране, по словам Удальцова, с момента его ареста не изменилась. "Бедные беднеют, богатые богатеют, ничего не изменилось", — сказал он. Ближайшими задачами для себя Удальцов назвал максимальную активизацию и объединение левого движения, а также перезапуск "Левого фронта". По словам Удальцова, достигнутая в 2011-2012 гг. консолидация оппозиции сейчас разрушена. Он призвал исправить это и вновь объединиться оппозиционерам разных взглядов.

На вопрос о своем будущем участии в митингах Удальцов ответил, что "было бы недальновидно сразу кричать и с шашкой наголо звать кого-то на улицы. Естественно, уличная активность — важнейшая составляющая борьбы за свои права и свободы, я всегда приветствовал эту активность и буду приветствовать. Но эта активность не должна быть искусственной", сообщает Newsru.com.

"Думаю, к осени вы услышите и про наши акции, и про наши кампании", — сказал лидер "Левого фронта". В частности, на встрече с левыми силами Удальцов намерен поднять вопрос о проведении единой акции 7 ноября, в День 100-летия революции. "Хоть в этот день отказаться от каких-то дрязг, распрей и провести мощную единую акцию в день столетия революции", — поделился планами оппозиционер.

Отвечая на вопросы журналистов, Удальцов поддержал решение жителей Крыма быть с Россией, а воевавших в Донбассе "за свой язык" назвал героями и братьями. При этом он уверяет, что не изменил свои взгляды и по-прежнему находится в жесткой оппозиции к действующей власти. "Наш президент не хочет или не может поставить на место зарвавшуюся и зажравшуюся элиту", — заявил Удальцов.

Телеведущую Ксению Собчак в оппозиции называли троянской лошадью, рассказал на пресс-конференции координатор "Левого фронта". Об этом сообщает РЕН ТВ. "Когда Собчак вошла в оппозицию — как ее называли в оппозиции, троянская лошадь, — сколько я боролся, чтобы ее убрали хотя бы из публичных мероприятий", — вспомнил он.

В июне 2012-го, спустя месяц после беспорядков в Москве — у ряда российских оппозиционеров прошли обыски в рамках "болотного дела". Так, у Собчак были изъяты более миллиона евро, 500 тысяч долларов и 485 тысяч рублей. В сентябре того же года следователи вернули деньги. Подозрения в том, что она уклонялась от уплаты налогов, не подтвердились. Другой оппозиционер, Илья Яшин, обратно деньги не получил.

Собчак, как и Удальцов, состояла в Координационном совете оппозиции — негосударственном политическом органе, который существовал с октября 2012-го по октябрь 2013-го. Сами члены совета неоднократно называли его работу неэффективной.

Как сообщалось, Сергей Удальцов вышел из колонии в Тамбовской области 8 августа. Лидер "Левого фронта" и его соратник Леонид Развозжаев, помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева, в июле 2014 года были признаны виновными в организации массовых беспорядков во время протестного "Марша миллионов", прошедшего в Москве 6 мая 2012 года, а также попытке организации дальнейших беспорядков на территории РФ. Мосгорсуд приговорил каждого к 4,5 года колонии общего режима. Развозжаев вышел на свободу 7 апреля 2017 года. Всего по "болотному делу" были осуждены более 30 человек.

По версии следствия, при финансовой поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе Удальцов и Развозжаев планировали массовые беспорядки по всей России. В основу уголовного дела лег фильм телеканала НТВ "Анатомия протеста-2" — в нем содержалась запись встречи с Таргамадзе. Из фильма следовало, что оппозиционеры обсуждали с ним финансирование протестного движения, напоминает Русская служба Би-би-си.

Целью Таргамадзе, по версии обвинения, была дестабилизация общественно-политической обстановки с целью мести Владимиру Путину за войну с Грузией. Удальцов же ездил по России с целью вербовки сторонников. 6 мая 2012 года, посчитал суд, из-за его действий случилась давка на Болотной площади во время митинга — Удальцов сел на землю, призывая других участников к сидячей забастовке. По мнению следствия, Удальцов планировал прорвать оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.