"Мы свое слово сказали, мы сделали то, что должны были сделать", — заявил он, подчеркнув, что для пересмотра решения СБУ нет оснований.

Тандит выразил уверенность в том, что Москва будет пытаться дискредитировать это решение, принятое в соответствии с украинским законодательством. "Мы будем делать все, чтобы мероприятия в Киеве состоялись и были безопасными", — приводит его слова "Интерфакс".

Юлии Самойловой запретили въезжать на Украину из-за того, что в 2015 году она въехала на территорию Крыма не через континентальную Украину, а со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Правообладатель песенного конкурса Европейский вещательный союз (EBU) предложил российскому Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления певицы, но телеканал отверг это компромиссное предложение. В эфире другого канала, "Россия-24", было объявлено, что в России никто не будет транслировать "Евровидение-2017".