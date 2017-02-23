Сейчас Гончаренко находится в безопасном месте и дает показания. Депутат заявил журналистам, что его "не запугать".

Агентство УНИАН, ссылаясь на прокурора Одесской области Олега Жученко, сообщило, что сотрудники прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали злоумышленников. Ими оказались члены "преступной группировки, которая планировали выкрасть депутата и нанести ему увечья". Одним из трех задержанных фигурантов дела о похищении народного депутата Алексея Гончаренко является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации.

Жученко также назвал предполагаемого заказчика похищения депутата Лиманского райсовета Кушнарева, отца молодого человека, погибшего во время событий в Одессе 2 мая 2014 года.

"Именно он является не просто заказчиком похищения народного депутата, но и фактически с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки", — рассказал прокурор.

О похищении депутата стало известно около 13:40 по местному времени 23 февраля. Спустя два часа появилась информация, что он в безопасности. Все данные поступили от прокуратуры Одесской области.

"Длилась эта спецоперация якобы несколько месяцев, а ее пик был приурочен к сакральной дате — 23 февраля", — рассказал Гончаренко. Глава СБУ Одесской области Сергей Батраков также подтвердил, что похищение народного избранника было инсценировкой.

Ранее информацию о похищении Гончаренко распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и подтвердила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Она не смогла сообщить какой-либо дополнительной информации и отметила, что вечером, возможно, по этому поводу состоится брифинг прокурора Одесской области.

По информации от пресс-секретаря генпрокурора, были задействованы все силы и все поисковые группы для того, чтобы найти Алексея Гончаренко. "Задействованы все силы и поисковые группы, чтобы найти Гончаренко", — сказала в эфире телеканала "112. Украина" пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган. Информацию о похищении позднее подтвердили в Службе безопасности Украины и во фракции БПП.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" не смог связаться с Гончаренко по мобильному телефону, так как он отключен.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Гонаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток. Об этом рассказала депутат от БПП Ольга Червакова каналу "112. Украина".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и руководитель фракции БПП Игорь Грынов призвали правоохранительные органы задействовать все необходимые меры в ситуации с похищением Гончаренко, в частности создать специальный штаб.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 146 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") в связи с возможным похищением замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко в Одессе, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Он добавил, что входящие в состав МВД Украины ведомства и службы готовы тесно сотрудничать и координировать все дальнейшие действия с коллегами из СБУ и Генпрокуратуры для эффективного расследования и скорейшего установления места нахождения государственного деятеля.