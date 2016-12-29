"В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству", — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В решении СНБО не упоминаются конкретные фамилии, но перечисляются категории лиц, на которых распространяются новые санкции.

Так, санкции касаются представителей российских правоохранительных органов и судов, причастных, как сказано в заявлении, "к незаконному содержанию украинских граждан в России".

Отдельно упоминаются бывшие руководители Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей. СНБО ввел против них санкции в связи с их причастностью "к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины".

В сентябре Верховная Рада Украины заявила о признании нелегитимными выборов в Крыму, который был аннексирован Россией весной 2014 года.