Британско-американский астронавт Пирс Селлерс скончался в Хьюстоне, штат Техас, от рака поджелудочной железы в возрасте 61 года. Исследователю стало известно о диагнозе в прошлом году.

Уроженец английского графства Восточный Суссекс и климатолог по образованию, с 1982 года Селлерс сотрудничал с НАСА как исследователь, а 14 лет спустя стал астронавтом. Он трижды летал на МКС между 2002 и 2010 годами, став третьим британцем, вышедшим в космос, после Хелен Шарман и Майкла Фоула.

Британский астронавт Тим Пик, вернувшийся с Международной космической станции в июле, написал в "Твиттере", что очень опечален утратой, поскольку доктор Селлерс был для него источником вдохновения.

В последние годы Селлерс уделял особенно много внимания изменениям климата. В 2011 году он получил орден Британской империи.

В общей сложности на сегодняшний день в космосе побывали семеро британцев. Тим Пик был инструктором по пилотированию вертолетов до своей отправки на МКС. До него в космосе побывала в 1991 году гражданка Британии Хелен Шарман, она посетила станцию "Мир".

Пирс Селлерс летал в космос в составе американских экипажей три раза. На его счету шесть выходов в открытый космос, которые в сумме составляют 41 час 10 минут.

Астронавт НАСА Майкл Фоул, родившийся в графстве Линкольншир, летал шесть раз и стал первым британцем, вышедшим в открытый космос — в феврале 1995 года. Он подолгу находился на МКС и на космической станции "Мир".

Еще один астронавт НАСА, родившийся в Британии, Николас Патрик совершил полет на орбиту на шаттле "Дискавери" в 2006 году.

Уроженец Лондона Грегори Джонсон был одним из участников миссии по доставке запчастей на МКС в 208 году. Ричард Гэрриотт же стал космическим туристом, который провел на МКС 10 дней.