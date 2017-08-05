На побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией в дорожно-транспортном происшествии погибла бывший депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов Ирина Бережная, сообщает украинское издание "Левый берег".

Авария произошла утром в субботу, 5 августа. По информации издания, автомобиль вылетел с серпантина у побережья Адриатического моря. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением. Экс-депутат Рады и водитель погибли на месте автокатастрофы.

Гибель 36-летней Ирины Бережной подтвердила в Facebook ее подруга, бывший нардеп Елена Бондаренко, уточняет украинское агентство УНИАН.

В машине также находилась восьмилетняя дочь бывшего депутата. Девочка была пристегнута в автокресле на заднем сиденье и получила незначительные травмы.

Ирина Бережная — юрист, глава украинской общественной организации Институт правовой политики и социальной защиты, депутат шестого и седьмого созывов Верховной Рады (2007-2012 и 2012-2017). Она была членом фракции Партии регионов, входила в парламентский комитет по вопросам правосудия. Вела собственную программу на "Радио Эра".

В последнее время активно боролась против переименования киевского проспекта Ватутина в проспект Шухевича. По иску Института правовой политики и социальной защиты Нацполицию обязали возбудить уголовное дело против мэра города Виталия Кличко.

Бережная также участвовала в российских ток-шоу, в ходе которых активно критиковала нынешнее руководство страны, в том числе президента Петра Порошенко, и происходящее на Украине после Майдана.

Фото — страничка Ирины Бережной в Facebook.