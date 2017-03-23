В Антверпене (Бельгия) задержан мужчина, который на автомобиле пытался врезаться в толпу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую полицию.

Инцидент в Антверпене произошел 23 марта около 11 утра по местному времени. Машина привлекла внимание патрульных, проскочив на красный свет на одном из перекрестков. "Автомобиль с французскими номерами пытался на большой скорости въехать в Меир (торговую улицу). Человек в камуфляже был задержан", — цитирует агентство AFP представителя полиции.

По его словам, увидев мчащийся автомобиль, пешеходы разбежались, сообщает Deutsche Welle. О том, есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Городские власти усилили меры безопасности.

После непродолжительной погони водитель был задержан в центре города. Транспортное средство позже было обнаружено на одной из автостоянок. В салоне автомобиля полиция нашла оружие, сообщает Republic со ссылкой на La Derniere Heure. Предположительно мужчина — выходец из Северной Африки.

Как сообщил начальник местной полиции Серж Мюйтер (Serge Muyters), после непродолжительной погони водитель был задержан в центре города. Он является выходцем из Северной Африки, его имя не называется.