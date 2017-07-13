Полиция в Берлине арестовала четырех подозреваемых по громкому делу о похищении 100-килограммовой золотой монеты "Большой кленовый лист" из музея Боде в центре немецкой столицы.

Подозреваемых арестовали в районе Нойкельн на юго-востоке города, там же произведено несколько обысков и изъят автомобиль, сообщает агентство ДПА. В марте злоумышленники проникли в музей Боде при помощи стремянки и вывезли монету диаметром 53 сантиметра на тачке.

На прошлой неделе полиция распространила кадры съемки уличных камер, где можно видеть похитителей на станции городской электрички S-Bahn. Отлитая в Канаде мегамонета сделана из чистого 24-каратного золота. Ее настоящая стоимость выше номинала в 1 миллион канадских долларов (примерно 780 тыс. американских) и оценивается в 4,2 млн долларов США. Саму ее пока не нашли; следователи предполагают, что ее могли переплавить и продать слитками.

Пока полиция не поняла, как воры разбили пуленепробиваемое стекло и почему не сработала сигнализация. В автомобиле, изъятом полицией в ходе последних рейдов, была обнаружена маска с прорезью для глаз и нож. По словам источников в берлинской полиции, за похищением экспоната стоит "большая арабская семья", связанная с преступными кланами.

Большая монета с кленовым листом:

- Канадский Королевский монетный двор отчеканил гиганта в 2007 году. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая золотая монета в мире

- Всего было отлито пять монет

- Толщина экземпляра — 3 сантиметра, диаметр — 53 сантиметра, на аверсе — королева Елизавета II как глава канадского государства

- На реверсе монеты — кленовый лист, национальный символ Канады

"Зачем же Королевский монетный двор отлил крупнейшую и чистейшую золотую монету в мире? Потому что нам это по зубам", — хвастаются представители предприятия

- В монетном зале музея Боде был 540 тыс. экспонатов, но, как пишут немецкие СМИ, воры взяли "Большой кленовый лист" и ничего больше.