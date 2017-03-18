Инцидент произошел в субботу, 18 марта, около 15:30 (16:30 по латвийскому времени). После взрыва последовал пожар, потушить который удалось только спустя два часа. "Один дом разрушился полностью, от второго здания остался только фасад", — рассказал представитель пожарного департамента Брюсселя. По его словам, один пострадавший получил серьезные травмы.



