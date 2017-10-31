Эстонской полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину, который угрожал ножами прохожим в центре Таллина. Раненый мужчина позже скончался в больнице.

Инцидент в столице Эстонии случился днем 31 октября. Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в 11:10 поступило сообщение о том, что по улице Харью передвигается мужчина с двумя ножами в руках, делающий странные движения и пугающий людей.

Сотрудники правопорядка несколько раз приказывали мужчине положить нож на землю, но тот их не слушал. Тогда полицейские сделали предупреждающий выстрел в воздух, что мужчина также проигнорировал.

Затем мужчина начал приближаться с ножами в руках к полицейским, после чего они были вынуждены применит служебное оружие. Мужчина получил тяжкие ранения и был доставлен в больницу, где скончался около 12:00.

Ни полицейские, ни другие люди не пострадали. Опасности для людей нет. Полиция выясняет сейчас точные обстоятельства происшествия. Место инцидента между церковью Яани и киоcком на площади Вабадузе было перекрыто.