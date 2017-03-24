



"К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", — говорится в заявлении. Точное число жертв не приводится.





Там также подтвердили информацию об уничтожении шести бандитов, напавших на росгвардейцев в районном центре Наурская.





Ранее в тот же день стало известно о нападении группы вооруженных лиц на КПП полка Росгвардии. Сообщалось, что в ходе перестрелки были уничтожены шесть боевиков, предположительно — террористов-смертников. Еще двоим удалось скрыться. Отмечалось, что на территории войсковой части введен режим полной боевой готовности