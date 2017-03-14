В Дании в возрасте 82 лет скончался принц Ричард, который был женат на сестре королевы Маргрете II — Бенедикте. Член королевской семьи внезапно ушел из жизни, находясь в замке в немецком Берлебурге, передает The Local со ссылкой на местные СМИ.

"C огромным сожалением я от имени ее Величества принцессы Бенедикты должен объявить о том, что его Величество принц Ричард ушел из жизни", — подтвердил журналистам пресс-секретарь младшей сестры королевы Дании.

Принц Ричард и принцесса Бенедикта были женаты с 1968 года. В последние годы здоровье принца вызывало опасения у его окружения. Врачи неоднократно высказывали подозрения о раке кожи, однако этот диагноз не подтвердился.

У принца Ричарда осталось трое детей: Александра, Натали и единственный сын Густав, который и унаследует замок принца и 15 тысяч га земли.

Принц Ричард — сын шведской герцогини Маргареты, которая дружит с королевой Маргрете и ее матерью. Его отец, принц Густав Альбрехт, был капитаном немецкой армии и погиб на восточном фронте во время Второй мировой войны.