В Дании военные моряки спасли изобретателя Петера Мадсена с его 17-метровой подводной лодки "Наутилус" (UC3 Nautilus), затонувшей в бухте Кеге к югу от Копенгагена, сообщает Reuters со ссылкой на источник в датских вооруженных силах.

Изобретателя и владельца лодки достали из воды и отправили на берег. Его подводная лодка затонула, сказал источник агентства. Это была одна из крупнейших в мире частных субмарин. На поиски корабля отправились дайверы, рассказал Йенс Меллер из полиции Копенгагена.

Газета The Copenhagen Post писала со ссылкой на источник в полиции, что шведская журналистка Анна Горанссон, находившаяся на борту "Наутилуса", пропала. Шведская журналистка, который раньше находилась на борту подводной лодки, по словам Мадсена, высадилась в Копенгагене в четверг вечером. Изобретатель сообщил, что он один на борту, поэтому обследование подлодки не проводилось.

Между тем это известно только со слов инженера, телеканал TV2 сообщает, что она пока не найдена. Судно затонуло из-за технических проблем с балластной цистерной, пояснил изобретатель.

Военные обнаружили дрейфующую подлодку рано утром, по случайному совпадению в годовщину гибели российской подлодки "Курск".

Подлодка была построена любителями на пожертвования. 46-летний Мадсен — инженер, специалист по аэрокосмической технике, изобретатель и строитель подлодок — продолжает помогать полиции в расследовании.

В 2007 году у побережья датского полуострова Ютландия утонула советская подводная лодка проекта 613 (по классификации НАТО — Whiskey). Хозяином лодки был владелец технического музея в Таиланде, который некогда купил ее в России и хотел сделать экспонатом.