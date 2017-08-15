В Египте нашли новое захоронение с древними гробницами

Археологи выкопали в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет. Их обнаружили в могильнике, расположенном в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.

В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты. По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений.

В одной из могил, добраться к которой удалось через выдолбленное в скале отверстие, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц. В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.

Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов.

"Эти захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, а не в военном гарнизоне, как некоторые предполагали изначально", — сказал он.

Высший совет древностей Египта заявил, что "раскопки продолжаются, чтобы раскрыть новые секреты.

Первые исследования этого места захоронений начались в 2015 году.