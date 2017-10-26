Авария на железнодорожном переезде в Раасепори произошла около восьми утра по местному времени. Пассажирский поезд следовал из Каръяа в Ханко.

Согласно информации полиции, с поездом столкнулся грузовик оборонительных сил Финляндии. Погибли четыре человека (трое военных и один пассажир поезда), в больницу доставлены шесть пострадавших, четверо из них с тяжелыми травмами.

Обстоятельства аварии выясняются, движение поездов на этом участке приостановлено.

В сентябре в Швеции около города Труса танк, задействованный в учениях "Аврора-2017", столкнулся с пассажирским поездом. Тогда пострадали четыре человека — трое членов экипажа танка и машинист поезда.