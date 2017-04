Финская некоммерческая организация Seta, защищающая права сексуальных и гендерных меньшинств, начала сбор средств в помощь жителям Чечни, которые подвергаются преследованиям из-за своей сексуальной ориентации. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

"Российские организации стали эвакуировать чеченских геев. Ситуация настолько серьезная, что у них нет другой возможности. Они стараются оплачивать все расходы на путешествие, размещение и питание этих людей. Мы спросили, можем ли мы оказать им помощь, например, путем сбора средств. Они ответили утвердительно", — заявил генеральный секретарь Seta Кертту Тарьямо.

В Швеции сбор средств в помощь чеченским геям начался сразу же после первой публикации в "Новой газете", сообщает крупнейшее скандинавское ЛГБТ-издание QX. На эвакуацию геев из Чечни в Швеции собрали 1600000 крон, что составляет почти 170 тысяч евро. ЛГБТ-организации требуют, предоставить чеченским геям убежище в Швеции и других странах Евросоюза.

Enough is Enough! Open your Mouth!

В Германии также стартовала аналогичная акция. Проект под названием Enough is Enough! Open your Mouth!, а также Союз против гомофобии начали сбор средств в помощь чеченским геям, оказавшимся, как пишут организаторы инициативы, "в критической ситуации". Все пожертвования будут направлены российской сети ЛГБТ-организаций для "срочно необходимой эвакуации жертв и их семей", говорится на странице организации.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала расследование, в котором шла речь о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне. По данным газеты, как минимум, три человека были убиты, а подозреваемые в нетрадиционной сексуальной ориентации содержатся в тайной тюрьме, где они подвергаются пыткам и избиениям.