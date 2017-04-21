Вооруженный мужчина ворвался в здание приемной управления ФСБ по Хабаровскому краю и застрелил двух человек, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 апреля в 17:02 по местному времени. Вооруженный мужчина вошел в помещение и, "не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям". "Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - сообщила пресс-служба.

Личность стрелявшего установлена, это житель Хабаровского края 1999 года рождения. "Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе", - сообщили в пресс-службе ФСБ.

"Я находился буквально через дорогу в здании, - рассказал Русской службе Би-би-си очевидец случившегося Никита Пикалев. - Если был бы взрыв, мы бы точно услышали. Никаких видимых повреждений у здания тоже нет. Началось все в 17:02, услышали очень большое количество сирен", - сообщил он.

По словам очевидца, в настоящий момент полностью оцеплены две ближайшие улицы, на месте происшествия много пожарных машин, работает кинологическая служба.