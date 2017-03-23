В Харьковской области Украины в ночь на четверг, 23 марта, начались взрывы на складах хранения боеприпасов близ города Балаклея. В правоохранительных органах сообщили, что информация об этом поступила около 3 часов ночи. Взрывам предшествовал пожар.

Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил сообщения о взрывах на складах боеприпасов. "Да, взрываются. Идет эвакуация жителей из пятикилометровой зоны. Уже заканчиваем", - сказал он. При этом Масельский затруднился ответить, есть ли погибшие или раненые. "Пока мы не понимаем этого", - сказал чиновник.

В министерстве обороны Украины сообщили, что в 2.45 на отдельных площадках базы вооружения в Балаклее начался пожар. "Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара. На место происшествия для оказания помощи и выявления причин происшедшего вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами министерства обороны Украины и генерального штаба ВСУ", - говорится в заявлении.

Склад боеприпасов, на котором вспыхнул пожар, - крупнейший на Украине. Там хранятся 125- и 152-мм снаряды. Военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал случившееся диверсией. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах. "Принимаем все возможные меры для установления очевидцев диверсии", - написал он в Facebook.